Começa a Semana Ribeirão Pires 2021. Com uma festa a São José em 1903.

E quem abre a Semana é o artista gráfico do Diário, Paulo Cesar Nunes. Na arte, Paulinho reúne o quadro do padroeiro São José, o logotipo da Semana idealizado pelo infografista Agostinho Fratini e a notícia sobre a Festa de Ribeirão Pires publicada em 1903 pelo jornal O Estado de S. Paulo. Era uma outra Ribeirão...





NAS ONDAS DO RÁDIO

Uma moda corintiana.

Texto: Milton Parron



Neste final de semana o segundo programa Memória tendo como atração o saudoso Rolando Boldrin, falecido em novembro passado. A entrevista foi feita com ele no ano de 2006. Neste segundo programa, Boldrin recordará a forma inesperada como foi levado a gravar seu primeiro disco. Até então, 1961, ele atuava como ator na TV Tupi fazendo pontinhas em novelas e programas de auditório de pouca expressão. Claro, à exemplo do primeiro programa, mais "causos" e mais músicas do maravilhoso repertório de Boldrin, incluindo uma desconhecida "Moda do Corinthiano" que ele compôs, mesmo não sendo torcedor do Timão, quando este quebrou aquela série de mais de 20 anos sem ganhar um título paulista.



EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Uma entrevista com Rolando Boldrin (2ª parte). Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol; amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais



A dupla Ouro (Miguel Angelo) e Prata (Osvaldo Cruz), nascida da Banda do Sereno, criada em 1945 no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. A dupla cantará "Tintureiro" e "Ô, diacho".



Espaço também para a cantora Doris Monteiro, que participou do filme "A Carrocinha", do Mazzaropi, gravado na Vera Cruz, em São Bernardo.



Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália



Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

HOJE

Dia Nacional da Imigração Judaica

Dia do DeMolay (Lei nº 12.208/10 de 20 de janeiro de 2010).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jaborandi. Elevado a município em 1949, quando se separa de Colina, na região de Barretos. n E pelo Brasil: Antônio João (MS), Campo Alegre e Gaspar (SC), Santa Luzia (MG) e Tibagi (PR).