Lula lamenta morte de deputado estadual Amarildo Cruz (PT) em MS

18/03/2023 | 11:45



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nas redes sociais a morte do deputado estadual em Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz (PT), aos 60 anos. Ele morreu na tarde de ontem em Campo Grande.

"Lamento a precoce partida do companheiro Amarildo Cruz, servidor público, secretário e deputado do PT no Mato Grosso do Sul. Dedicou sua vida na defesa do meio ambiente, dos trabalhadores e na luta por um país mais justo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores", afirmou Lula na publicação de hoje no Twitter.

O irmão do parlamentar informou, nas redes sociais de Amarildo, que ele faleceu após uma terceira parada cardíaca. Ele já estava internado há quatro dias. Amarildo foi filiado ao PT por 38 anos e teve cinco mandatos na Assembleia Estadual do Mato Grosso do Sul.

Sua morte também foi lamentada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. "Uma grande perda a morte de Amarildo Cruz, companheiro de longa data do PT do Mato Grosso do Sul. Como deputado estadual militou na defesa do meio ambiente, igualdade racial, moradia popular e pela saúde pública. Meus sentimentos aos familiares a amigos", escreveu ontem nas redes.