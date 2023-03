Artigo: São José

Carlos Roberto Pegoretti Júnior



18/03/2023 | 11:48



A Igreja Católica celebra a solenidade de São José no dia 19 de março. Neste ano, porém, a comemoração é antecipada para hoje para não coincidir com o 4º domingo da Quaresma.



Esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, José trabalhava como carpinteiro e morava em Nazaré. Homem de muitas virtudes, enfrentou problemas e situações difíceis, assumindo com responsabilidade e iniciativa as tarefas que lhe foram confiadas. Devia ter um grande vigor físico, pois a Bíblia conta que percorreu o trajeto até Belém com sua esposa, e depois até o Egito, no episódio da fuga de Herodes.



O Papa Francisco, no ano de 2020, escreveu a carta apostólica Patris Corde, em que destaca sua devoção particular ao santo e relembra o costume cristão de se “dirigir invocações especiais todas as quartas-feiras e, de forma particular, durante o mês de março inteiro, tradicionalmente dedicado a ele”.



José foi o encarregado de colocar o nome Jesus no menino. Quantas vezes José ouviu Jesus chamá-lo de pai! José é exemplo de pai presente; ensinou ao filho os primeiros passos e o ofício na carpintaria. Sua atuação ocorria na discrição da educação familiar, no ambiente doméstico oculto, íntimo e repleto de amor.



Os santos apresentam exemplos de virtudes que podemos imitar. Na vida familiar, José e Maria olhavam juntos a Jesus, que viram crescer em idade, sabedoria e graça. A maioria dos cristãos vive a sua fé de modo semelhante, na vocação matrimonial, olhando e caminhando em direção a Jesus Cristo.



Nos evangelhos não aparecem falas pronunciadas por José, o que nos remete ao silêncio interior e ao exemplo de fé e sintonia permanente com Deus, que lhe falava em sonhos e prontamente correspondia afirmativamente para cumprir o desígnio dele. É também conhecido como patrono da boa morte, pois teria morrido assistido por Jesus e Maria.



Diante do seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão. Também é padroeiro dos operários. Nas setes cidades do Grande ABC temos cinco paróquias dedicadas a São José ou a São José Operário, além de bairros e ruas, demonstrando o grande carinho do povo de Deus em nossa região a este santo. Além disso, é o padroeiro da Cidade de Ribeirão Pires, com feriado municipal no mesmo dia dedicado ao santo, conforme dispõe a Lei Municipal n. 833/67.



Nesta data propícia, pedimos a Deus que nossas famílias se sintam encorajadas a recriar a mesma atmosfera de comunhão íntima, de amor e oração que se vivia na Sagrada Família. Com fé e de mãos dadas com Maria e José, seguindo seus exemplos, seremos conduzidos a Jesus, o Filho de Deus encarnado para nossa salvação.



Carlos Roberto Pegoretti Júnior é procurador municipal de Diadema.