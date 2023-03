Palavra do Leitor - 18 de março de 2023

Da Redação



18/03/2023 | 11:45



Patriani – 1

‘Orlando Morando vende área pública a Valter Patriani com só 5% de entrada’ (Política, ontem). Fiquei muito feliz com a notícia! Finalmente tenho a chance de abandonar o aluguel, que paguei durante toda a minha vida. Na segunda-feira mesmo vou ligar para o telemarketing da Construtora Patriani para negociar a aquisição de um apartamento. Mas vou exigir as mesmas condições, especialmente a entrada de 5%! Melhor do que isso, só as unidades do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.



Viviano Moreira Assis Silva - Diadema



Patriani – 2

Só pode ser piada. Por que não vendeu para a população de forma já loteada com essa facilidade de pagamento de entrada?<EM>



Nyelly Guimarães - do Facebook



Patriani – 3

Absurdo! Único participante, 5% de entrada, venda de área pública e outras áreas verdes que nunca deveriam ser vendidas. Isso é cartel. Ah, Patriani, fazendo o cidadão de otário.



Thiago Braga - do Instagram



Patriani – 4

Enquanto isso, o Ministério Público dorme. Alguma coisa está errada. Esse órgão faz vistas grossa para tudo em Mauá. A corrupção corre solta há anos e ninguém faz nada.



Marcelo Augustinho - do Facebook



Sem terra

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) é uma empresa pública responsável por manter estoque de alimentos usados para regular o mercado, garantir o suprimento da população e o equilíbrio do setor. O atual CEO é o agrônomo Guilherme Ribeiro, aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa no governo anterior, conforme determina o estatuto. Acontece que, desde janeiro e de maneira indevida, o ex-deputado Edgar Pretto (PT-RS), indicado pelo ‘L’, também está exercendo a função de maneira informal. O postulante ao cargo tem que cumprir algumas premissas como pós-graduação em uma área afim ou cinco anos em cargo de chefia em companhia de grande porte. Para evitar o aparelhamento político, a lei das estatais estabelece ainda que o indicado não pode ter exercido função de direção em partido ou participado de campanhas eleitorais nos últimos três anos. Edgar não possui nenhuma das premissas acima e foi derrotado nas urnas para o governo do Rio Grande do Sul no ano passado. Ah, Edgar é filho de Adão Pretto, um dos fundadores do MTRST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Como se vê, por onde olha tem apaniguado e coisa errada.



Mauri Fontes - Santo André



Escândalos

O ensaio foi o Mensalão, que, aperfeiçoado, gerou o Petrolão. Agora a inovação com o Maridão (esposas sem qualificação com invejáveis salários em cargos vitalícios) e, quem sabe, a petroleira em nova fase, altamente lucrativa (prometendo sovinice nos dividendos aos acionistas) e o risco do Petrolão II (generosa com os não acionistas). Vamos rezar. Pedir que Deus proteja o nosso Brasil.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Importunação sexual

O caso de importunação sexual que chocou o Brasil e causou a expulsão de dois participantes do BBB, transmitido pela Rede Globo, é bem didático da situação que vitima as mulheres desde sempre. O que as câmeras do reality show captaram é exatamente o que milhares de nós sofremos todos os dias, com a diferença de que não há ninguém vendo. São propostas indecentes, toques indesejados e carícias e beijos forçados, tudo abaixo do manto de “brincadeira”. Mas o que mais me entristeceu no episódio foi a mexicana Dania Mendez tentando se justificar como se fosse ela e não os dois escrotos os culpados. A vítima nunca é a culpada, minha querida Dania.



Silvia Santos - Ribeirão Pires