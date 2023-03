Obituário - 18 de março de 2023

Ademir Medici



18/03/2023 | 11:41



SANTO ANDRÉ

Dirce Lazzarini Xambre, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio José dos Santos, 80. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônia de Paula Martinez. 77. Natural de João Pessoa (PB). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Estevam Bonfim, 75. Natural de Jaguarari (BA). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Gonçalves do nascimento, 72. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Adauto Pereira, 71. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Cristina Lacerda Rodrigues, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro Passos, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Biotto da Silva, 68. Natural de São Caetano. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Pereira Ferreira, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Gonzaga da Silva, 59. Natural de Rio Bom (PR). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

José Harley Biscaro Junior, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Tecnólogo. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosemeire Souza Matos, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Costureira. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Keila Torini, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Talita dos Santos David, 32. Natural de Santo André. Residia no Parque Rio Grande, em Santo André. Vendedora. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabela Rissato Pelissaro, 18. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Estudante. Dia 12. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Luiz Ferreira de Carvalho, 95. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Lucy Dibo Passaro, 94. Natural de São Carlos. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Memorial Planalto.

Glória Nair Coelho Chagas, 85. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Nair, em São Paulo, Capital. Dia 12. Jardim da Colina.

Luzia Rosa de Azevedo Domingos, 85. Natural de Francisco de Sá (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Luiz Bezerra de Souza, 83. Natural de Águas Belas (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Maria Laura Mourato, 80. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Francisco João da Silva, 78. Natural de Francisco Santos (PI). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Carmem Sanches Huertas, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Crematório Vila Alpina.

Gilson Dias Costa, 34. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Jacarezinho.

Rogério Aparecido da Rocha, 49. Natural de Diadema. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

José da Cunha Filho, 91. Natural de Desterro (PB). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 12. Memorial Jardim Santo André

Anna Ferreira Salgado, 89. Natural de Alterosa (MG). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Maria Rosa de Jesus, 83. Natural de Iguaí (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Miguel Arcanjo Marinho, 82. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Dalva Muzine Sakamae, 81. Natural de Quintana (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro.

Irineu Felix de Castro, 79. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Serafim Miguel da Silva, 71. Natural de Diamantina (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Jardim da Colina.

Flávio Bispo Santos, 41. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



MAUÁ

Maria Aparecida Nascimento Souza, 83. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Sônia Regina Tasso, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Augusta Lucindo de Aguiar, 70. Natural de Abatiá (PR). Residia no Jardim Zaira, em Mauá. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Expedita Botoni, 79. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.



Irene Doraci Marcondes Santana, 74. Natural de Poá (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Ailton da Silva Agripino, 44. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.