Sam Neill, estrela de Jurassic Park, revela diagnóstico de câncer

18/03/2023 | 11:11



Todo mundo sabe que o câncer é uma doença extremamente perigosa e alguns famosos já abriram o jogo e falaram publicamente que estão (ou já enfrentaram) a doença. No caso de Sam Neill, estrela dos primeiros filmes de Jurassic Park, a revelação aconteceu através de sua biografia - Did I Ever Tell You This?.

O ator foi diagnósticado com um linfoma angioimunoblástico de células T. Em entrevista ao jornal The Guardian, ele declarou:

Não posso fingir que o ano passado não teve seus momentos sombrios (...) Mas esses momentos sombrios lançam a luz em um relevo nítido, você sabe, e me deixaram grato por todos os dias e imensamente grato por todos os meus amigos. [...] Nunca tive a intenção de escrever um livro. Mas, à medida que continuei escrevendo, percebi que na verdade estava me dando uma razão para viver e eu ia para a cama pensando: Vou escrever sobre isso amanhã, isso vai me entreter. E foi realmente um salva-vidas, porque eu não poderia ter passado por isso sem nada para fazer, sabe?.

O ator está no estágio 3 da doença e segue fazendo tratamento.