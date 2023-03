Média de gols dos times da região sobe quase 40% no Paulistão

Heitor Mazzoco



18/03/2023 | 10:36



A média de gols dos times do Grande ABC na primeira fase do Campeonato Paulista 2023 aumentou 38,37%, de acordo com levantamento feito pelo Diário, em comparação com a edição do ano passado.



Durante as 12 partidas da fase inicial (por equipe), São Bernardo FC, Água Santa e Santo André marcaram 43 gols na edição deste ano. No ano passado, as mesmas equipes balançaram as redes 31 vezes. A média de gols por partida saiu de 0,86 por jogo para 1,19 por partida. O São Bernardo FC foi a equipe que mais marcou este ano. Foram 21 gols em 12 partidas – ante 9 tentos em 2022. A média do Tigre subiu de 0,75 para 1,75.



O Água Santa, que está na semifinal da competição pela primeira vez, saiu de 11 para 13 gols. Um salto médio de 0,91 para 1,08. Apenas o Santo André teve queda no quesito bola na rede. Foram 9 gols neste ano, enquanto no ano passado foram 11. A média do Ramalhão caiu de 0,91% para 0,75%.



ARTILHEIROS

Bruno Mezenga foi quem mais balançou as redes no Paulistão entre os três clubes da região: 5 gols. Nesta segunda-feira (20), contra o RB Bragantino, na Vila Belmiro, em Santos, o artilheiro do Netuno terá chance de aumentar o número de gols na competição.



Na sequência, Chrystian Barletta e Vitinho fizeram quatro gols cada. A boa fase de Barletta no Paulistão chamou atenção. O jovem de 21 anos fechou com o Corinthians e disputará o Campeonato Brasileiro da Série A neste ano.



FRUTOS

A momento é de boa fase para os times da região. Ainda neste ano, o São Bernardo FC disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ramalhão estará na disputa da Série D. A campanha do Água Santa até aqui colocou a equipe na Série D do Brasileiro de 2024.