EC São Bernardo entra em campo pela última rodada neste sábado (18)

Pedro Lopes



18/03/2023 | 10:27



O EC São Bernardo entra em campo pela última rodada da fase de grupos da A-3 do Campeonato Paulista neste sábado (18), contra a Matonense, às 15h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. O Cachorrão ocupa a quinta colocação da primeira fase com 22 pontos. Até aqui, a equipe somou sete vitórias, um empate e seis derrotas, tendo feito 16 gols e sofrido 13.



O meia Luan, um dos destaques da equipe, avaliou a campanha do time nesta primeira fase do campeonato. “Foi uma primeira fase boa, já que conseguimos a nossa classificação com uma rodada de antecedência. Tivemos altos e baixos, que serviram de lição para ficarmos atentos em diversas situações. Sabemos da nossa qualidade e potencial, porque o trabalho está sendo bem feito para seguirmos na busca pelo acesso’’, disse. A ideia é vencer na despedida da primeira fase, visto que o clube vem de uma derrota fora de casa para o Sertãozinho.



Para a partida, o time alvinegro, comandado pelo técnico Renato Peixe, vem com força máxima. Sobre a partida contra a Matonense, Renato Peixe afirma que “será mais um jogo difícil. Já estamos classificados, mas essa partida será essencial para nossa sequência, já que estamos com dois resultados negativos em casa e precisamos adquirir mais confiança. Acredito no elenco e tenho certeza que iremos desempenhar nosso melhor”.