Mauá promove evento teatral gratuito neste sábado e domingo

Da Redação



18/03/2023 | 10:24



Em parceria com o Instituto Dona Creusa de Santana Alves, a Prefeitura de Mauá promove a partir deste sábado (18) a Mostra Entre Olhares das Artes Cênicas, com apresentações gratuitas. O evento conta com artistas locais, e terá como tema A História do Negro no Teatro, na Dança e no Circo.



O público poderá conferir peças, música, bate-papo e o Palco Livre de Dança. Os espetáculos serão encenados no Teatro Municipal (Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia), CEU das Artes e do Esporte (Rua América do Norte, 17, Parque das Américas) e Instituto Dona Creusa (Avenida Hermínio Pegoraro, 807, Jardim Itapark).



Neste sábado, a partir das 20h, o Teatro Municipal receberá a montagem O Futuro Chegou Ontem. A história sobre de um pierrô maltrapilho num cenário pós-Carnaval. No domingo (19), às 14h, o local terá apresentações do Palco Livre de Dança. No encerramento, dia 27, será realizada uma homenagem ao ator Sérgio Mamberti (1939-2021). Na ocasião serão entregues certificados aos grupos e coletivos no local.<EM>