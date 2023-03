Operação da Polícia Civil apreende 248 eletrônicos no Grande ABC

Beatriz Mirelle



18/03/2023 | 09:43



A Operação Mobile, que ocorreu na última quinta-feira (16), apreendeu 248 eletrônicos em São Bernardo e São Caetano. Deste número, 215 são celulares, 22 itens variados e 11 notebooks, CPUs ou tablets.



Ao todo, 20 viaturas e 54 policiais civis foram recrutados para vistorias em 98 comércios. Uma pessoa foi presa em flagrante. A ação foi organizada pela delegada Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, da Delegacia Seccional são-bernardense.



A ação foi direciona em áreas de grande fluxo de pessoas, lojas de conserto e revenda de celulares usados, galerias de assistência técnica a aparelhos eletrônicos e eventuais comércios paralelos que negociem itens que possam ser ilícitos e estão nestes dois municípios. “Visamos fiscalizar estabelecimentos que comercializam celulares e verificar aparelhos que não tenham procedência ou que estejam com queixa de roubo ou furto nas delegacias. Sempre fazemos um planejamento estratégico da operação antes de deflagrar, mas não projetamos quantas apreensões serão feitas porque é algo subjetivo. O número dessa ação foi alto”, analisou a delegada Kelly de Andrade.



Segundo ela, a força-tarefa será promovida de maneira recorrente para coibir esses delitos, que possuem alta incidência não só no Grande ABC, mas em todo Estado. “A gente não consegue verificar alguns itens na hora. Sendo assim, em caso de suspeita, apreendemos para conferir se são produtos de roubo. Se não forem, devolvemos”, destaca.Durante o processo, a polícia faz uma varredura no aparelho para coletar informações que comprovem ou não sua ilicitude.



FLAGRANTE

Os policiais civis do 2º DP de São Bernardo, no Rudge Ramos, foram informados de um roubo em 9 de fevereiro. Durante a investigação, identificaram o nome do suspeito, que foi reconhecido pela vítima como autor de delito patrimonial qualificado.



A medida cautelar que decretou a prisão temporária foi solicitada, assim como expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços mais recentes do indivíduo. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.