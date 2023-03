Sabalenka e Rybakina reeditam final do Aberto da Austrália em Indian Wells

17/03/2023 | 23:50



A belarussa Aryna Sabalenka e a casaque Elena Rybakina venceram, nesta sexta-feira, a grega Maria Sakkari e a polonesa Iga Swiatek, finalistas do ano passado, e vão decidir o título do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, domingo, às 17 horas (de Brasília), em reedição da final do Aberto da Austrália.

Com um jogo extremamente agressivo, Sabalenka derrotou Swiatek, número 1 do mundo e atual campeã de Indian Wells com um duplo 6/2, em 1h15 de partida. A belarussa, décima no ranking mundial, reencontra Sabalenka, de quem perdeu seus quatro confrontos, o último na final do Aberto da Austrália.

Rybakina abusou da força em seus saques e também pressionou a adversária na devolução dos serviços para conseguir abrir 3/0. No segundo set, o domínio foi ainda mais rápido e com duas quebras o placar já era de 5/0. Ela fechou em seu terceiro match point na partida.

VITÓRIA TRANQUILA

Na primeira semifinal do dia, a belarussa Aryna Sabalenka comprovou o bom momento ao despachar a vice-campeã Maria Sakkari, em sets corridos. A número 2 do mundo ganhou por 6/2 e 6/3 em 1h25.

Sabalenka precisou de 39 minutos para vencer o primeiro set. A belarussa começou com tudo e fez logo 3 a 1. A grega ainda quebrou seu serviço no game 5, mas depois disso a rival não deu mais chances, quebrando outras duas vezes e fechando no terceiro set point.

Tranquila em quadra, a número 2 do mundo largou no set seguinte com quebra e abrindo logo 2 a 0. Mas permitiu a reação da grega e o empate por 2 a 2. Ainda salvou um breakpoint para retomar a liderança da parcial. Em sexto game muito disputado, Sabalenka quebrou novamente e depois sacou para abrir 5 a 2.

Pressionada no saque para evitar a eliminação, Sakkari emplacou pontos diretos para diminuir para 5 a 3. Sem possibilidade de errar, a grega tinha de quebrar para seguir viva na semifinal. Não conseguiu, dando adeus no primeiro match point.