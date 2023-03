Alckmin diz a enviada da União Europeia que Mercosul quer firmar acordo bilateral

17/03/2023 | 19:52



Após reunião com a vice-presidente-executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo brasileiro está interessado em acelerar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Segundo Alckmin, a última reunião de cúpula entre o Brasil e a comissão europeia ocorreu em 2014.

"Queremos fortalecer essa parceria. Temos os mesmos valores e princípios do desenvolvimento inclusivo, com estabilidade e sustentabilidade", disse.

Segundo Alckmin, Lula recolocou o Brasil no combate às mudanças climáticas, definiu como meta o desmatamento ilegal zero, a sustentabilidade, a transição energética, e hidrogênio verde.

"Temos muitas oportunidades. Foi uma reunião bastante proveitosa e destaquei o interesse do Brasil e do Mercosul no acordo com a União Europeia", disse.