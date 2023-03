Calleri e Rafinha iniciam treinos no campo por volta na estreia do Brasileirão

17/03/2023 | 19:41



O torcedor do São Paulo teve boas notícias nesta sexta-feira. Dois dos principais jogadores do elenco finalmente iniciaram os trabalhos, ainda leves, no gramado do CT da Barra Funda. Em reta final de recuperação de lesões, o goleador Calleri e o lateral-direito Rafinha correm contra o tempo para estarem à disposição de Rogério Ceni na estreia do Brasileirão.

Calleri sofreu um forte entorse no tornozelo direito, mas sem fratura no local e já tem recuperação avançada. Sem dores no local, bateu até bola no campo nesta sexta-feira, sob supervisão de um profissional da fisioterapia do São Paulo.

Rafinha trata lesão semelhante, mas no pé esquerdo. O lateral-direito fez apenas corridas leves no campo do CT da Barra Funda. Com Igor Vinícius se recuperando de cirurgia no púbis e Orejuela com problema físico, Rogério Ceni só tem o jovem Nathan para a posição.

O primeiro compromisso do São Paulo no Brasileirão é no fim de semana de 15 e 16 de abril, em visita ao Botafogo. O time pode fazer um jogo antes, pela terceira rodada da Copa do Brasil, na semana que antecede a largada do Nacional.

Até lá, Ceni espera contar não somente com a dupla, mas também com os zagueiros Diego Costa e Arboleda, em aprimoramento físico. Welington, também cuidando de entorse, é outra peça considerada titular pwlo comandante tricolor.

A ideia do treinador é não apenas contar com os retornos, mas ter os jogadores todos juntos em campo para ensaiar o esquema e as jogadas que quer utilizar na competição para superar a decepção da queda nas quartas do Paulistão.

O São Paulo precisará chegar entre os melhores da Série A ou conquistar a Copa do Brasil para ter vaga na competição em 2024 sem necessitar de torcida por Palmeiras ou Red Bull Bragantino na elite nacional.