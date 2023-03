Major bolsonarista é condenado a dois anos de prisão após manifestação política

17/03/2023 | 19:07



O major bolsonarista João Paulo Costa Araújo foi condenado a dois anos de prisão por desobedecer a norma do Exército que proíbe manifestações político-partidárias por parte de militares da ativa. O oficial foi preso preventivamente em maio do ano passado após ignorar alertas de superiores e continuar a usar seus perfis nas redes sociais para se apresentar como pré-candidato a deputado federal.

O militar foi condenado em duas ações penais militares em julgamento realizado em 9 de março. Ainda cabe recurso ao Superior Tribunal Militar (STM).

Ao tomar posse ontem, o presidente do STM, Francisco Joseli Parente Camelo, disse que "militares na política não fazem bem para as Forças Armadas". Ele defendeu a proposta do governo que obriga militares a se desligarem das Forças caso decidam participar de eleições.