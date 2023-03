Guarani quer Léo Jabá, do São Bernardo, cria do Corinthians, para Série B

17/03/2023 | 17:08



Apesar de entrar em campo nesta sexta-feira, pelas semifinais da Taça Independência - antigo Troféu do Interior - do Paulistão, contra o Mirassol, fora de casa, às 20h, o Guarani também está pensando em seu planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a iminente saída do zagueiro Luciano Castán que está indo para o Cruzeiro e a renovação do meia Bruno José, outro nome ganhou força nos corredores do Brinco de Ouro nas últimas horas para reforçar o setor ofensivo do Guarani. Trata-se do atacante Léo Jabá, de 24 anos.

Cria da base do Corinthians, onde se profissionalizou em 2016, o atacante jogou boa parte da carreira na Europa, com passagens pelo PAOK, da Grécia, e o Akhmat Grozny, da Rússia. De volta ao Brasil, atuou em 2021 pelo Vasco, com 38 jogos e três gols marcados e nesta temporada, está defendendo o São Bernardo, destaque do Paulistão. Ao todo, fez nove jogos pelo time do ABC e marcou três gols.

As negociações estão acontecendo, mas um final feliz deve sair apenas após o final da Taça Independência, já que o São Bernardo vivo na disputa por esse título. Nesta quinta-feira, na semifinal, o time do ABC eliminou a Inter de Limeira, por 1 a 0 e garantiu vaga na decisão.