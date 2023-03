Sessão solene homenageia Dia Internacional das Mulheres em Mauá

Coluna Social



19/03/2023 | 07:00



Da Redação



Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Plenário Ruy Barbosa, na sede da Câmara de Vereadores de Mauá, recebeu convidados para sessão solene que enfatizou a importância da luta das mulheres. Coletivos e mulheres marcantes na luta em prol dos direitos femininos compareceram. A cerimônia contou, ainda, com apresentação cultural de Carlinhos Brasil.

No saguão de entrada, os visitantes tiveram acesso à exposição As Artistas de Mauá, com quadros de Greice Kelly, Laisa Nark Batista e Talita Rocha. Empreendedoras do programa de economia solidária, também marcaram presença para expor seus trabalhos e produtos.

Representando a sociedade civil, Rosa Sant’ Anna Paiola, membro da ONG Mulheres em Ação, fez um discurso sobre representatividade da data. "A luta das mulheres por respeito à igualdade de direitos começou séculos atrás e não foi com flores. Começou com mulheres, renomadas e anônimas, que foram às ruas numa época em que viviam sob total submissão. Foram tachadas de loucas, castigadas e mortas. Mesmo diante de tanta adversidade, a luta avançou. O feminismo trouxe luz para essas questões. Conquistamos espaços de poder, direito ao voto, inserção no mercado de trabalho e muitas outras vitórias. Temos muito a comemorar, mas temos um longo caminho a percorrer ainda", disse Rosa.

Os trabalhos foram dirigidos pelo presidente da Câmara, o vereador Geovane Corrêa, que destacou o trabalho a ser feito para a conquista da equidade de gênero. “Quero parabenizar as mulheres pela fibra e pela garra. Infelizmente, ainda temos que lutar para mudar a mentalidade machista que existe no País e na política. Esta Casa está à disposição das mulheres, organizações e ONGs. No que for possível apoiar, nós estaremos juntos para ajudar a superar esses desafios.”

Os demais membros da Mesa também fizeram uso da palavra. A Dra. Adrima Galvano da Cruz ressaltou que a data era uma oportunidade para reflexão. “Mulheres que vieram antes de nós, lutaram para que tivéssemos direito ao voto, direito de frequentar universidades, de exercer determinadas profissões. Hoje, em muitas profissões, somos maioria, mas não temos o mesmo reconhecimento que nossos colegas homens.”

Diva Alves falou sobre a importância das lideranças femininas locais. “Eu quero focar nas mulheres da região do Grande ABC, em especial, de Mauá. A gente que é da periferia sabe como é batalhar por qualidade de vida. E se tem benfeitoria nos bairros, tem luta das mulheres. Muitas líderes femininas encabeçaram a luta por água, luz, postos de saúde, creches nas comunidades”, destacou Diva.

A Dra. Debora Cavalcante falou sobre a atuação da Defensoria Pública. “Infelizmente, apesar dos avanços, ainda temos que lutar pelo básico como o direito à liberdade, ao respeito, à integridade física e psicológica. No dia a dia, na Defensoria Pública vemos inúmeros casos de vítimas de violência doméstica. Nós seguimos nos colocando à disposição da sociedade e dos demais Poderes, para, dentro da nossa missão constitucional de prestar assistência jurídica, colaborar para os avanços que tanto buscamos”, afirmou a Dra. Débora.

Como agradecimento pela atuação em favor da sociedade, a cerimônia concedeu homenagens às seguintes mulheres: Ana das Dores de Souza, Carla Janaina Tortelli, Pastora Claudia Regina Antunes, Janaína Ribeiro de Lima Rosario, Maria Bernarda da Silva Neves, Nadia Aparecida da Silva, Roseli Lopes Godói, Rozana Maria da Silva Nascimento e Benícia Regina da Conceição (in memoriam), que foi representada por sua filha Jô Braga.