Páscoa Solidária arrecada caixas de chocolate para entidades sociais de São Bernardo

Coluna Social



19/03/2023 | 07:00



Da Redação

O Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo arrecada, até o próximo dia 3 de abril, doações de caixas de chocolate para adoçar a Páscoa de jovens atendidos por instituições do terceiro setor. A meta da campanha Páscoa Solidária é atender cerca de 5.000 crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, assistidas pelas entidades do município. A ação recebe, preferencialmente, caixas fechadas com no mínimo 20 unidades de biscoitos wafer cobertos com chocolate.

“Nossas campanhas têm como objetivo partilhar boas recordações e com a Páscoa não é diferente. Poder doar e receber chocolates é uma forma simbólica e carinhosa de demonstrar e sentir amor ao próximo”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, Greici Picolo Morselli.

Em 2022, a Páscoa Solidária bateu o recorde histórico da campanha com 21 mil itens arrecadados e distribuídos às entidades. As doações beneficiaram crianças assistidas por 60 instituições assistenciais, além de pacientes das alas infantis internados nas unidades de saúde da cidade, população em situação de rua e idosos acolhidos em instituições municipais. No ano anterior, foram 6 mil caixas de chocolate doadas. À época, as entregas foram realizadas em formato drive-thru, em razão da pandemia de Covid-19.

Podem participar da campanha empresas e pessoas físicas. Doações acima de 50 caixas podem ser retiradas pelas equipes do Fundo Social. Para doar, basta entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone (11) 2630-4010 ou pelo e-mail fundo.social@saobernardo.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas aqui.

REGRAS - Caso o número de doações não permita a entrega de uma caixa por criança, o Fundo Social promoverá a divisão igualitária entre todos. Caso supere a estimativa de arrecadação, a distribuição será estendida a outras faixas etárias.