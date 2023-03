Instituto Psiu realiza 4º Musical da Saúde Mental em Mauá

Coluna Social



19/03/2023 | 07:00



Ressaltar a importância dos cuidados com o emocional das pessoas é um dos objetivos do Instituto Psiu, que para expressar isso promoveu mais um Musical da Saúde Mental, no Teatro Municipal de Mauá. A ação também incentivou a arrecadação de alimentos, que foram direcionados para o Fundo Social de Solidariedade.

Através de diversas apresentações artísticas, a quarta edição convidou o público a refletir com a musicoterapia e inspirou o uso dos ritmos para fins psicoterapêuticos. O espetáculo levantou a bandeira da campanha da Saúde Mental e Social para conscientizar sobre a necessidade dos cuidados que melhoram a qualidade de vida as pessoas.

Durante o cerimonial, o fundador do instituto e atual vereador, Edson Carlos Cunha, realizou a entrega do Título de Cidadão Mauaense à Gerson Ribeiro, devido suas contribuições para o município.