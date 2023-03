MC Gui pede para não ser confundido com MC Guimê: Não tenho nada a ver com isso

17/03/2023 | 16:11



Parece que o jogo virou, não é mesmo? No começo do BBB23, MC Guimê contou das vezes em que foi confundido com MC Gui, e que até já recebeu xingos pela confusão. Há anos atrás, MC Gui foi fortemente criticado por fazer uma piada na Disney com uma criança com câncer. Desde então, os Guilhermes vem sendo confundidos...

Entretanto, devido à expulsão de Guimê do BBB23 na noite da última quinta-feira, dia 16, os papéis foram invertidos. Agora, é MC Gui que está recebendo comentários de ódio por ser confundido com Guimê.

Em seus Stories, MC Gui se pronunciou sobre o ocorrido. O cantor afirmou que não acompanha o reality e não quer opinar sobre o ocorrido, apenas pede respeito.

- Como vocês estão vendo no próprio post aqui, estou colocando pra vocês verem. Refletindo sobre o que vem acontecendo na internet. Quando acontece alguma coisa, tem gente que não pesquisa nada. É aquele juiz por trás dos teclados, começam a julgar, xingar. E o que aconteceu comigo? Nada. Aconteceu uma parada dentro do Big Brother com o Guimê e tem pessoas vindo no meu Instagram me xingar. O cara está confinado em um reality, não tenho nada a ver com isso, afirmou Gui.