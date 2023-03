Gabriel Fop fala sobre expulsão de Mc Guimê e Cara de Sapato: Vejam onde vocês erraram

17/03/2023 | 16:10



A expulsão de Antônio Cara de Sapato e Mc Guimê continua dando o que falar... Outro ex-BBB polêmico comentou a situação em seus Stories. Gabriel Fop falou que os dois vão ter que lidar com os erros aqui fora e o melhor é procurar melhorar, assim como ele fez:

- Eu queria que vocês ouvissem da minha boca, me vissem ver falar disse. Eu tive meus erros dentro do programa, tô arcando com as consequências e é muito difícil para mim falar sobre isso. Tudo que eles fizeram lá dentro eles vão ter que arcar com as consequências, são adultos, são trabalhadores, tem uma carreira.

O ex-BBB aproveitou o momento para deixar sua declaração para a Dania, quem sofreu com a situação durante a festa do BBB:

- Acho que independente de tudo queria passar minha solidariedade para Dania, que passou por um momento difícil, para a Bruna também.

Gabriel relembrou como foi o seu processo para lidar com a situação conturbada que viveu dentro do BBB23 e explicou o melhor para Guimê e Cara de Sapato fazerem fora do reality:

- Rapaziada, vocês vão ter que arcar com as consequências basicamente é isso, todo mundo erra, mas as consequências tão aí para todo mundo. Vocês fizeram uma m***a gigantesca, não tem comparação, mas mano, acho que o caminho é longo, vocês vão chorar para ca***ho, como eu chorei.

Fop deixou claro também que os dois não vão conseguir superar tão rapidamente e que a família é essencial nessas horas:

- Vocês não vão mudar do dia para a noite, estudem sobre o assunto, vejam onde erraram. Gruda na sua família porque são eles que vão te receber de braços abertos. Não tenta contra argumentar. Vocês estão errados, vocês cometeram um crime em rede nacional.

Surpreendendo alguns de seus seguidores, Gabriel Fop revelou que quer servir de exemplo a não ser seguido, relembrando as frases que falou durante as duas semanas que ficou no programa.