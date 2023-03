Seedorf vê Vini Jr. entre os melhores e o compara a Ronaldo: 'Perigo constante'

17/03/2023 | 16:05



"O Real Madrid é um clube que tem exigência muito alta. Vinicius Jr e Rodrygo não vão jogar." A declaração de Seedorf em 2018 deixou de ser real desde a temporada passada e nesta sexta-feira ele tentou se explicar. Encantado com o ex-atacante do Flamengo, o holandês não poupou elogios para Vini Jr. E até o comparou a Ronaldo Fenômeno.

Carlo Ancelotti disse, recentemente, que Vini Jr. é o jogador mais determinante do mundo e Seedorf não foi contrário desta vez. "Eu concordo com ele", disse, em entrevista à ESPN para aquecer o clássico de domingo, pelo segundo turno do Campeonato Espanhol. "Cada vez que Vini pega a bola, ele consegue alguma coisa, é um perigo constante", afirmou Seedorf. "Está de parabéns pelo que cresceu nos últimos dois anos, a combinação com Benzema é muito boa, se entendem muito bem."

Os elogios não pararam por aí. Destaque quando defendeu as cores do time merengue, Seedorf também vê o brasileiro já na história do clube. E explica os motivos. "Uma coisa que gosto é que ele usa todas as armas que tem: a velocidade, a habilidade perto da área. Ele não está complicando muito a vida", listou. "Quando pode dar um tapa na frente, ele dá. E essa coisa concreta é algo que Ronaldo Fenônemo sempre teve. De ser objetivo", comparou.

"Espero que nunca perca isso, porque faz a diferença para ele e para o time também. Há um tempo atrás, ele perdia o momento do passe, do chute às vezes, e agora não", ressaltou o holandês, vendo constante evolução no atacante de 22 anos. "Está fazendo as coisas certas, no momento certo."

Depois de tantos elogios, óbvio que Seedorf teria de se explicar sobre o motivo que o fizeram torcer o nariz na hora da contratação, há quase cinco anos. "Quero esclarecer uma coisa: lembro de ter falado, desde sempre, que não achava que ele poderia jogar muito no Madrid, mas não era algo ligado a seu talento, mas porque nesse momento havia o Hazard, que estava na frente dele", justificou. "Deveria ter jogado muito mais, mas ele se machucou, e Jr. entrou. O que eu falava era porque ele era muito jovem. E normalmente o Real não dá tanto espaço para jovens. E eu gosto muito desses meninos", garantiu, também lembrando de Rodrygo.

Seedorf ainda falou sobre os constantes ataques racistas sofridos pelo brasileiro. "Desses casos de racismo que ele sofreu várias vezes, ele segue fazendo a diferença, mostrando seu talento, sabendo que eu e muitos outros que temos a mesma cor dele estamos sempre atrás", afirmou. "Que ele continue fazendo as danças dele como quiser."