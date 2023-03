Razer Atlas: mousepad gamer de vidro temperado é apresentado

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/03/2023 | 15:55



A Razer acaba de lançar o Razer Atlas, um mousepad gamer com design baseado em vidro temperado. Primeiro produto desse tipo desenvolvido pela marca, o acessório foi projetado para elevar as experiências in-game dos usuários e atender as necessidades de jogadores que precisam de movimentos rápidos e consistentes ao mesmo tempo, dando a eles uma sensação de quase zero resistência nas partidas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Como a maioria dos mouses para jogos usa sensores ópticos, o Razer Atlas foi otimizado com texturas microgravadas em sua superfície ultrasuave, proporcionando mais velocidade e precisão. Essas qualidades prometem fornecer as condições ideais para que os sensores ópticos detectem texturas com exatidão e abram caminho para uma experiência de jogo única.

O Razer Atlas foi trabalhado em vidro temperado premium e desenhado para garantir durabilidade e longevidade. Sua superfície resistente a arranhões repele a sujeira e a poeira, garantindo um equipamento limpo até mesmo nas sessões de jogo mais intensas. O mousepad também pode ser facilmente higienizado com um pano úmido e quente para garantir seu bom estado de conservação por mais tempo. Está disponível nas cores preto ou branco.

Para maior estabilidade e conforto, o Atlas tem tecnologia que proporciona movimentos de mouse silenciosos e conta ainda com uma base emborrachada antiderrapante que mantém o acessório firme no lugar em qualquer situação de jogo.

Preço sugerido e disponibilidade do Razer Atlas no Brasil

R$ 999,99

Maio de 2023

Mais informações