Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 19/03/2023

Coluna Social



19/03/2023 | 07:00



Corrida de rua Ossel terá doação para Apae andreense

Esporte e bem-estar são pilares importantes para melhorar a qualidade de vida. É com esse objetivo que, no dia 28 de maio, será realizada a 4ª edição da corrida Ossel Run, no Grande ABC. Além do estímulo à prática esportiva, o desafio deste ano aborda também a solidariedade, já que parte dos recursos arrecadados será direcionados para a Apae de Santo André.

A associação está completando 60 anos de história e, ao longo dessa trajetória, realiza diversas ações para transformar a vida de pessoas com deficiência. A colaboração proporcionará auxílio para o atendimento prestado à comunidade. “Para nós, isso é muito importante, pois viabiliza a ampliação dos nossos serviços”, comenta o presidente da entidade, Antônio Henrique Afonso Junior.

Tivemos a oportunidade de receber Afonso em nossos estúdios do DGABC TV. No bate-papo, o convidado contou um pouco mais sobre esta parceria, que resultou na aliança entre os exercícios com a prática social. Confira a entrevista completa no site.

Novos ciclos

Celebração e reencontros marcaram a noite para o Camp de São Bernardo (Centro de Formação e Integração Social). O anfitrião e novo presidente da instituição, Fernando Guimarães de Souza, recebeu colaboradores, convidados e autoridades para registrar a posse e a atual gestão dos conselhos de administração, deliberativo e fiscal. Regada a coquetel, a sessão festiva integrou a equipe e abordou novidades e movimentações para as próximas ações. Durante o cerimonial, em memória da história do município com a imigração europeia e em agradecimento pela contribuição, o corpo diretivo dedicou homenagem ao italiano Roberto Xausa, presidente da Comissão Distrital Interpaíses Rotary Internacional.

Resiliência

Luta e igualdade foram destaques na sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na Câmara de Vereadores de Mauá. O Plenário Ruy Barbosa recebeu mulheres engajadas em causas femininas, que ressaltaram a importância do combate ao machismo. A apresentação cultural da cerimônia ficou por conta de Carlinhos Brasil. Além disso, as visitantes puderam prestigiar a exposição As Artistas de Mauá, com quadros de Greice Kelly, Laisa Nark e Talita Rocha.





Dedicação

Ritmo e cuidados se unem no 4º Musical da Saúde Mental, promovido pelo Instituto Psiu, no Teatro Municipal de Mauá. O espetáculo abordou a conscientização através de diferentes expressões artísticas. O cerimonial também marcou a entrega do Título de Cidadão Mauaense à Gerson Ribeiro, pelo vereador Edson Carlos Cunha.

Generosidade

Com intuito de adoçar os dias dos jovens em vulnerabilidade, o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo lança mais uma edição da campanha Páscoa Solidária. A iniciativa arrecadará caixas de chocolate, até dia 3 de abril. A meta deste ano é atender cerca de 5.000 jovens. "Esta é uma forma de demonstrar amor ao próximo”, destacou a presidente, Greici Picolo.

Bem-vindos ao Havaí

Criativo, original e singular. Assim foi o Luau Aloha da Melhor Idade, promovido pela Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer de Ribeirão Pires. Com objetivo de estimular a prática de atividades físicas e entretenimento entre os idosos, a noite reuniu cerca de 200 pessoas, que puderam desfrutar de muita dança. O toque especial para o momento foi assinado pela decoração interativa alusiva às festas havaianas. Além disso, a ação arrecadou alimentos para o Fundo Social de Solidariedade.





Movimentado

Os irmãos Paulo e Thelma Sgarbi receberam convidados para almoço no Mont Cristo Restaurante, em Santo André. O motivo do encontro foi para entregar voucher de ação realizada na loja com os arquitetos e também para lançar a campanha deste ano, que terá Campos do Jordão como destino para quem conquistar o prêmio.