MC Guimê quebra o silêncio após expulsão do BBB23, veja o que ele falou

MC Guimê se pronunciou na tarde desta sexta-feira, dia 17, em suas redes sociais. De boné, camiseta azul e com o semblante bem sério, ele afirmou que está muito triste com a situação e assumiu o seu errou.

- Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira, dia 15, na festa do BBB23 e com a minha eliminação também. Estou de coração partido mesmo, ainda estou processando tudo que rolou, são muitas informações. Estou muito chateado pelo momento [...] reconhecerei minhas falhas, tenho o coração humilde e aberto para reconhecer meus erros quando preciso, e sei que errei.

O cantor também desmentiu as notícias de que teria xingado o elenco e a produção do reality após sua expulsão.

- Não esbravejei, não xinguei em nenhum momento. Sou grato por tudo que vivi lá dentro, até pelos momentos ruins. Sei da caminhada e da trajetória que eu construí lá dentro e tenho noção dos erros e da falha que cometi no dia da festa. Beijo no coração.