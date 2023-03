Netflix: Kill Boksoon ganha trailer de lançamento e novo pôster

Da Redação

Do 33Giga



17/03/2023 | 14:55



A Netflix divulgou o novo trailer e o pôster de Kill Boksoon. O filme de ação conta a história de Gil Boksoon (Jeon Do-yeon), que leva uma vida dupla como mãe solteira e lendária assassina de aluguel na renomada agência de matadores de alto nível, MK Ent.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O vídeo de Kill Boksoon abre as portas para o mundo dos assassinos profissionais criado pelo diretor Byun Sung-hyun. “Matar se tornou um negócio global e conquistamos o respeito que merecemos”, diz orgulhoso o CEO da MK Ent. Ao mesmo tempo, sua funcionária mais brilhante, Boksoon (Sul Kyung-gu) enfrenta o peso da jornada dupla no trabalho e em casa, com os desafios de educar uma filha adolescente.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Veja o trailer de Kill Boksoon

Quais serão as escolhas que Boksoon fará junto com sua filha Gil Jae-young (Kim Si-A), enquanto tem que lidar com o astuto Cha Min-hee (Esom) e o habilidoso Han Hee-sung (Koo Kyo-hwan)?

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Espadas, adagas, machados, armas de fogo – esses são alguns dos apetrechos que Boksoon utiliza não apenas em combate, mas também para construir um muro que a divide entre ser assassina e mãe. Os diferentes lados de sua vida dupla estão interligados por respingos de sangue, quase como se estivessem esperando o final de suas jornadas com a protagonista.

Kill Boksoon estreia em 31 de março na Netflix. Veja o poster.

Sobre Kill Boksoon

“Matar é fácil, se comparado a criar uma filha”

Além de ser uma imbatível assassina contratada pela agência MK Ent., Gil Boksoon é mãe da adolescente Jae-young. E, embora seja experiente na arte de matar, Boksoon ainda tem muito o que aprender como mãe.

Para melhorar seu relacionamento com a filha, ela decide não renovar o contrato de trabalho e se aposentar. Mas, em sua última missão, a assassina descobre um segredo, que a leva quebrar uma regra de ouro: sempre terminar o serviço. Agora, ela está com um alvo nas costas e precisa fugir não apenas da agência onde trabalha, mas também de toda a máfia de assassinos de aluguel.

Informações

Título: Kill Boksoon

Roteiro e direção: Byun Sung-hyun

Elenco: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Kim Si-A, Esom, Koo Kyo-hwan

Produção: SEE AT FILM CO., LTD.

Distribuição: Netflix

Data de estreia: 31 de março de 2023

Kill Boksoon ganha trailer de lançamento e novo pôster

Kill Boksoon ganha trailer de lançamento e novo pôster