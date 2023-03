Lucas Leiva se aposenta no Grêmio por causa de grave problema cardiológico

17/03/2023 | 14:41



Chegou ao fim nesta sexta-feira a carreira profissional de Lucas Leiva. Com um problema cardíaco irreversível, o volante foi convencido pelos médicos do Grêmio que era melhorar abandonar os gramados sob o risco de complicações graves à saúde. "Saio com a sensação de dever cumprido."

O jogador, de 36 anos, retornou ao clube no meio de 2022 para ajudar na caminhada de retorno à elite nacional. E cumpriu seu papel de recolocar o Grêmio na primeira divisão. "Voltei em um momento difícil do clube e pude ajudar", disse o jogador, que imagina em 2023 perfeito. Mas, no começo do ano, nos exames do elenco, foi diagnosticado uma alteração cardiológica.

O médico do clube, Márcio Dornelles, sugeriu três meses de afastamento das atividades físicas. Nesta semana, nova reavaliação mais minuciosa ocorreu e a fibrose cardiovascular novamente apareceu, o que poderia levar o jogador a óbito em caso de volta aos campos. "O risco é muito grande à sua saúde", revelou Dornelles.

No começo de tarde desta sexta-feira, ao lado do médico e da diretoria, sob olhares do técnico Renato Gaúcho e do capitão Pedro Geromel, Lucas Leiva anunciou sua aposentadoria. "Quero agradecer ao clube pelos três meses (de tratamentos). Estou aqui para anunciar minha aposentadoria. Só tenho gratidão por este clube. Estou encerrando onde eu gostaria e no lugar que gostaria. Tenho certeza que meu novo ciclo será maravilhoso. Saio com a sensação de dever cumprido", afirmou Lucas Leiva."

O jogador ainda revelou que vem ganhando amparando da família. "Passei o final de semana com a família, o que amenizou um pouco a tristeza. Eu tinha esperança de que fosse reversível a situação, mas infelizmente não é. Fico com a lembrança do jogo contra o Náutico."

Apesar de estar fora dos gramados, Lucas Leiva pode seguir trabalhando no Grêmio. O presidente do clube, Alberto Guerra, fez um convite para que permaneça na diretoria de futebol. "Poucos atletas representam tão bem o Grêmio quando o Lucas. Por isso este momento é tão emocionante. Daremos o tempo que tu precisar, mas se tu quiser continuar no clube, estaremos sempre de portas abertas."