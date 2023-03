'BBB 23': Mexicana Dania Mendez deixa a casa e emociona brothers

17/03/2023 | 14:32



A mexicana Dania Mendez deixou a casa do Big Brother Brasil 23 no início da tarde desta sexta-feira, 17, após passar apenas dois dias no reality brasileiro.

Ela veio de intercâmbio do programa La Casa De Los Famosos, no México, e teve a curta passagem pelo BBB marcada por ter sofrido assédio de Antônio Cara de Sapato e MC Guimê, que foram expulsos na quinta-feira, 16.

Mais cedo, a produção já havia pedido para que a modelo deixasse as malas prontas. Ela ganhou de presente um roupão de líder, se emocionou, e disse: "Melhor experiência da minha vida".

A sister se arrumou e ficou pronta para sua saída. Ela se despediu dos brothers e agradeceu a todos pelo tempo que passou na casa. "Que bom que desfrutei com pessoas tão lindas como vocês", disse.

A saída aconteceu pela porta que fica na sala de estar, e não no jardim.