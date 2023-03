Produção do BBB23 surpreende participantes ao pedir para que Dania Mendez arrume as malas e se despeça do programa

17/03/2023 | 14:10



Por essa ninguém esperava... nem mesmo os brothers! Na tarde desta sexta-feira, dia 17, os participantes do BBB23 foram pegos de surpresa por um aviso da produção pedindo para que Dania Mendez arrumasse as malas, na intenção de deixar o reality nas próximas horas.

No primeiro momento, a mexicana, que está participando do intercambio entre o BBB e o La Casa de Los Famosos, recebeu um mimo do programa: o roupão do líder. Na mesma hora, ela caiu no choro e disparou:

- Foi a melhor experiência da minha vida. Levo um pouquinho de todos. O coração de todos vocês vai comigo.

Amanda correu para ampará-la e respondeu:

- Volte sempre!

Em seguida, ainda emocionada, Dania foi fazer as malas no Quarto Fundo do Mar.

- Eu vou feliz. Eu vou, mas eu volto, afirmou.

Cezar Black então elogiou a amiga:

- Você é um ser de luz. Veio para cá e nos deixou felizes. Foi muito boa a sua chegada.

Para deixar a sua marca, Mendez espirrou perfume nas peças de roupas de Bruna Griphao, Sarah Aline, Domitila, Amanda e Aline Wirley.

Domitila também aproveitou o momento para trocar presentes e entregou uma pulseira para Dania, agradecendo a sua amizade. A saída da sister aconteceu um dia depois de Cara de Sapato e MC Guimê serem expulsos do programa por acariciarem o seu corpo durante a última festa do líder. O marido de Lexa passou a mão no bumbum de Mendez, enquanto o lutador forçou um beijo.