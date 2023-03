Bayern terá nova pedreira na Liga dos Campeões e técnico valoriza possível título

17/03/2023 | 13:54



O Bayern de Munique é dono de seis títulos da Liga dos Campeões. Mas a atual edição certamente é a mais dura na história da equipe bávara. Com falta de sorte nos sorteios e tendo apenas pedreiras em seu caminho, o técnico Julian Nagelsmann revelou nesta sexta-feira que isso pode ser uma premonição de grande conquista e fez questão de frisar que caso seus comandados ergam o título, ninguém poderá falar que "foi por sorte", como já ocorreu em outras vitórias.

Depois de cair no grupo da morte da fase de classificação ao lado de Inter de Milão e Barcelona, a equipe já cruzou com o poderoso Paris Saint-Germain nas oitavas de final e agora terá o empolgado Manchester City de Pep Guardiola pela frente. Caso avance às semifinais, pode pegar o multicampeão Real Madrid.

"É um sorteio bom e desafiador. Se ganharmos o título no final, não poderão dizer que tivemos sorte", afirmou Nagelsmann. "Já tivemos uma fase de grupos difícil, depois veio o PSG e agora o City. Uma possível semifinal também seria de primeira classe. Recebo muita energia e muita expectativa desse sorteio", disse, esbanjando confiança.

O treinador nem bem pôde celebrar parar Messi e Mbappé, e já mostra preocupação em como frear a boa fase de Haaland, autor de 39 gols na temporada, cinco deles na classificação do City com goleada por 7 a 0 diante do RB Leipzig. O Bayern não teve facilidade no último confronto com o oponente alemão, apenas empatando por 1 a 1.

"Haaland é um jogador excepcional, extremamente perigoso. Ele é muito rápido e forte. É desconfortável jogar contra ele", admitiu o treinador bávaro. "Mas também temos muitos bons atacantes, e o City tem muitos outros bons jogadores."

Nagelsmann ainda falou do duelo com Pep Guardiola, que já fez história no comando do Bayern com sete conquistas em quatro anos. "Assisti a muitos de seus jogos no Barcelona, também no City ou no Bayern. As equipes de Pep são divertidas de assistir", elogiou. "Sua ideia de futebol é muito ofensiva, seus times têm muita posse de bola. Sempre gostei de assistir aos jogos dele."

Diretor do Bayern, Oliver Kahn previu um embate de alto quilate, mas mostrou confiança em seu clube. "Nossos fãs e os fãs de futebol ao redor do mundo esperam muito deste duelo. O Manchester City é um time de ponta absoluto, mas nós somos o Bayern. Devemos e estaremos preparados para este grande adversário."