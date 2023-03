R$ 11,90: Paramount+ lança plano exclusivo para dispositivos móveis

Da Redação

Do 33Giga



17/03/2023 | 13:55



O Paramount+, serviço de streaming, anunciou o lançamento no Brasil de seu Plano Básico, a primeira modalidade de assinatura exclusiva para dispositivos móveis. O preço é de R$ 14,90 mensais e entra em vigor dia 18 de abril.

O Paramount+ oferece produções originais, séries, filmes , realities shows e produções de estúdios e marcas famosas. Entre eles, SHOWTIME, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel, além de englobar também alguns dos títulos originais locais mais populares em espanhol e português na região.

Além disso, o Paramount+ ajustou seus planos e preços para o Brasil, refletindo uma redução de preço no Plano Padrão, anualmente:

Plano Básico, Mensal: R$ 14,90

Plano Básico, Anual: R$ 133,90

Plano Padrão, Mensal: R$ 19,90

Plano Padrão, Anual: R$ 178,90

O Paramount+ tem esportes ao vivo, incluindo as copas de futebol CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Libertadores no Brasil.

O serviço de streaming também abriga seleção de novos filmes, incluindo TOP GUN: MAVERICK e filmes originais como TEEN WOLF: THE MOVIE, THE IN BETWEEN e HONOR SOCIETY. E também é o lar da franquia South Park, com todas as 25 temporadas, mais de 300 episódios e especiais exclusivos.

O Paramount+ é também é produtor de conteúdo local, com títulos originais, incluindo RIO SHORE, ESCOLA DE QUEBRADA, ADRIANO, IMPERADOR, AS SEGUIDORAS, BOSÉ, YO SERɸ AT MIDNIGHT.