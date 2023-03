Estações Utinga e Prefeito Saladino da CPTM terão mudanças na operação neste fim de semana; veja como fica

Da Redação



17/03/2023 | 13:22



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai alterar a operação das estações Utinga e Prefeito Saladino, que passam pela região, neste fim de semana. Os trens do Serviço 710, sentido Jundiaí, não obedecerão paradas nas plataformas das estações Utinga e Prefeito Saladino, da Linha 10-Turquesa, no sábado (18), das 23h até o fim da operação comercial, e no domingo (19), das 4h às 6h. A alteração operacional será necessária para instalação de novas cabines seccionadoras dos locais, disse, em nota, a comunicação da CPTM.



Desta forma, o passageiro que vem de Rio Grande da Serra e quer desembarcar nas estações Prefeito Saladino ou Utinga, deve seguir até a Estação São Caetano-Prefeito Walter Braido e retornar. Já quem embarca em uma das duas estações e quer seguir a Jundiaí, precisa embarcar na plataforma oposta, sentido Rio Grande da Serra, seguir até a Estação Prefeito Celso Daniel–Santo André e retornar.



De acordo com comunicado da CPTM, os passageiros estão sendo avisados sobre a mudança por avisos sonoros nos trens e estações, mensagens nos painéis digitais e pelos canais de redes sociais da companhia. Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos.



Para esclarecer dúvidas, os passageiros também podem utilizar o 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030. “Vale lembrar que aos fins de semana o intervalo médio entre os trens, em todas as cinco linhas da companhia, pode chegar até 35 minutos, para a realização de obras de manutenção e modernização”, disse a CPTM em trecho do comunicado divulgado nesta quinta-feira (16).