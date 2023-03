Livre de problemas estomacais, Verstappen lidera o 1º treino na Arábia Saudita

17/03/2023 | 13:17



Max Verstappen precisou de apenas um treino no GP da Arábia Saudita para mostrar que está recuperado dos problemas estomacais que o fizeram atrasar a chegada para a segunda corrida da temporada da Fórmula 1. Com sobras, o holandês dominou a prática com sobras para a concorrência. A Red Bull dominou as primeiras atividades em Jeddah com Sérgio Perez em segundo.

Havia a possibilidade de o bicampeão do mundo desistir de correr na Arábia Saudita. Mas ele tratou logo de acabar com as dúvidas ao ser o mais rápido nas atividades iniciais do fim de semana. Após dar 18 voltas no Jeddah Corniche Circuit, o holandês cravou 1min29s617.

Principal perseguidor do companheiro de Red Bull, o mexicano ficou 9s483 de distância, em prova que Verstappen tem tudo para ganhar pela segunda vez na temporada. O treino terminou com a repetição do pódio do GP do Bahrein, com Fernando Alonso, da Aston Martin, fechando o dia em terceiro. O espanhol foi quem mais ficou na pista entre os três primeiros, dando 22 voltas e ficando a 0s698 do líder. Seu companheiro, Lance Stroll, veio logo a seguir.

Após decepcionar no Bahrein e ver seus pilotos, Lewis Hamilton e George Russel, reclamarem do desempenho do carro e colocarem a Mercedes somente como quarta força da Fórmula 1 atualmente, a escuderia conseguiu superar a Ferrari na primeira atividade na Arábia Saudita.

Russel, com 1min30s771 e 26 voltas apareceu em quinto, enquanto Hamilton, com o mesmo número de giros, veio a seguir, com 1min30s787, somente 16 décimos atrás do companheiro, mas a impressionantes 1s170 da Red Bull, justamente a grande queixa dos pilotos. Carlos Sainz, da Ferrari, foi somente o sétimo. Charles Leclerc apareceu somente no 11º lugar.

O top 10 em Jeddah ainda teve Pierre Gasly, da Alpine, em oitavo (1min30s949), Alex Albon, da Williams (1min31s030) e Yuki Tsunoda, da AlphaTauri (1min31s110).