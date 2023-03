Lima Duarte fala pela primeira vez sobre ter atropelado mulher e afirma que sentiu preconceito por estar dirigindo aos 92 anos de idade

17/03/2023 | 13:11



Lima Duarte tem passado por maus bocados nos últimos tempos. Isso porque o ator vem sendo criticado na web desde que atropelou uma mulher em acidente de trânsito.

Na última quinta-feira, dia 17, o ator usou as redes sociais para desabafar sobre a fase complicada e afirmou que sentiu preconceito por estar dirigindo aos 92 anos de idade.

- O que mais me constrange é que nem se preocupam se eu agi com delicadeza, com atenção, com cavalheirismo nesse incidente com a menina. Ou se até hoje eu me preocupo em saber como ela está. Só se preocupam em saber qual é a minha idade, em afirmar categoricamente que um homem de 93 anos como eu sou responsável por qualquer acidente que aconteça comigo, disse no vídeo.

E continuou:

- Isso é preconceito dos mais sórdidos. Preconceito contra o seu pai, contra a sua mãe. É um preconceito que não vai passar nunca. Está no seu sangue, na sua alma.

Para quem não se lembra, no começo de março de 2023, o carro do ator colidiu com uma motociclista, que quebrou cinco ossos e precisou ser levada às pressas para o hospital. Na época, Lima disse.

Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade onde prestei imediatamente todos os socorros necessários. Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução do seu tratamento no hospital, através de uma representante da família.