Tio de MC Guimê causa polêmica ao dar a entender que expulsão do sobrinho do BBB23 foi culpa de Lexa

17/03/2023 | 13:10



A expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB23 está repercutindo nas redes sociais. E é claro que a família deles não iria deixar de compartilhar suas opiniões sobre, né?

O irmão do funkeiro, por exemplo, usou o espaço dos Stories no Instagram para publicar uma homenagem a Guimê. Com uma foto onde os dois aparecem ainda crianças, Thiago Datas escreveu:

Sempre que perguntavam para mim como meu irmão é, eu respondia: O cara mais legal que eu conheço. E isso não vai mudar. Você é um herói que transformou a vida da nossa família, que permitiu que eu pudesse ter e viver coisas que jamais viveria sem sua força. Eu te conheço, te admiro e te amo.

Na sequência, Thiago prometeu que não irá virar as costas para o irmão, mesmo após a polêmica envolvendo acusações de assédio no BBB23, e tem a certeza de que Guimê irá se redimir:

Não vou largar sua mão e sei que vai aprender com o seu erro e se tornar alguém ainda melhor.

Outro familiar do funkeiro que decidiu se pronunciar nas redes sociais foi o tio dele. Segundo informações do jornal Extra, Amarildo Pinho publicou uma foto ao lado do sobrinho e se expressou:

Trutão, tomara que o drama da sua senhora [Lexa] não lhe traga muitos prejuízos e você consiga permanecer na sua caminhada! Está meio estranho tanto drama e depois viaja com a a Rainha da P****ria [Anitta]. Só quem bebe sabe as mancadas que damos embriagados. Fé e marcha.

Vale lembrar que depois de toda comoção na internet, Anitta estendeu a mão para a amiga e decidiu incluí-la em sua lista de convidados para uma viagem de aniversário no final do mês.

A publicação de Amarildo foi feita na última quinta-feira, dia 16, mas já na manhã desta sexta-feira, dia 17, ele decidiu fechar sua conta no Instagram.