Chinesa Evergrande está perto de fechar acordo de reestruturação de dívida

17/03/2023 | 13:05



A Evergrande, incorporadora imobiliária chinesa que deu calote em seus títulos em dólares americanos há mais de um ano, está perto de fechar um acordo de reestruturação de dívida com investidores estrangeiros. A empresa imobiliária mais endividada do mundo concordou com o esboço de um acordo que lhe dará espaço para respirar, estendendo os vencimentos de suas dívidas e permitindo adiar alguns pagamentos de cupons, disseram fontes.

O progresso feito nas negociações diminui a pressão sobre a Evergrande antes de uma audiência em Hong Kong em 20 de março, na qual a empresa deverá mostrar que fez algum progresso em suas negociações com detentores de títulos.

A Evergrande teve uma audiência semelhante em novembro, mas ganhou mais tempo para negociar com os investidores.

O acordo finalmente traria uma resolução para a negociação de reestruturação de dívida de maior perfil no setor imobiliário da China, que sofreu dezenas de inadimplências em dólares nos últimos dois anos, após uma forte desaceleração nas vendas.

As empresas imobiliárias chinesas deixaram de pagar mais de US$ 30 bilhões em títulos internacionais em 2022, segundo a S&P Global Ratings, e investidores disseram que a reestruturação da Evergrande pode definir um modelo para outras negociações de dívidas. Fonte: Dow Jones Newswires.