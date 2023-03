Junior Lima parabeniza Sandy por cantar com Coldplay e brinca que foi substituído por Chris Martin no palco

17/03/2023 | 12:11



É irmão babão que chama? Após Sandy se apresentar com Coldplay em São Paulo, Junior Lima ficou morrendo de orgulho da irmã e precisou dedicar uma publicação nas redes sociais para parabenizá-la pela conquista.

No Instagram, o artista exibiu um vídeo da cantora se apresentando no palco. A famosa cantou as músicas Magic, sucesso do álbum Ghost Stories, e Turu Turu, parte do repertório de Sandy & Júnior. Na legenda, o filho de Xororó escreveu:

C*****o. Surreal. Eis que num plot twist da vida, recebo uma ligação da minha irmã dizendo que ela vai participar de um show do Coldplay. Oi? Sandy, que orgulho de você, merece muito esse momento! A emoção visceral que sei que sentiu aí, chegou aqui também no meu coração.

Ele ainda brincou que foi substituído por Chris Martin:

Chris Martin, meu amigo, eu sabia que minha carreira tinha chegado longe, mas nunca imaginei que chegaria ao ponto de você me substituir no palco com a Sandy. Brincadeiras à parte, que honra! Sou muito fã!

Nos comentários, Sandy agradeceu o carinho de Junior:

Aaah, manoooo!! Fala sério, né? Zeramos muito a vida!! Quando a gente poderia imaginar uma coisa assim? Nossa história representada ali no palco do Coldplay!! Essa nossa construção, nosso caminho percorrido me orgulha demais. Obrigada por tudo. Te amo!