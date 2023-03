Harry Potter – Parques da Universal lançam cerveja amanteigada vegana

Redação

28/03/2023 | 15:55



A famosa cerveja amanteigada (butterbeer) dos parques da Universal, nos Estados Unidos, ganhou uma versão vegana. Inspirada no universo de Harry Potter, a bebida é vendida nas áreas temáticas do bruxinho no Universal Orlando Resort e no Universal Studios Hollywood.

Universal lança cerveja amanteigada vegana

Disponível frio e em versão frozen (congelada), o novo produto sem lactose apresenta o mesmo sabor da famosa butterbeer já existente, que lembra caramelo e biscoito amanteigado. Tudo isso, coberto com uma versão vegana de espuma.

No complexo de Orlando, a bebida é encontrada no restaurante Three Broomsticks, em Hogsmeade, e no restaurante Leaky Cauldron, no Beco Diagonal.

Já os visitantes do Universal Studios Hollywood podem comprar as duas versões da butterbeer no pub Hog’s Head, além do restaurante Three Broomsticks.

