Lexa chega no Rio de Janeiro para encontrar MC Guimê após expulsão do BBB23

17/03/2023 | 11:10



Lexa decidiu pegar um jato e ir ao Rio de Janeiro encontrar MC Guimê após a expulsão do BBB23. Tadeu Schmidt anunciou que o cantor estava fora da casa mais vigiada do Brasil após violar as regras do reality ao passar dos limites no contato físico com Dania Mendez, a intercambista mexicana.

Lexa havia revelado em suas redes sociais que pretendia encontrar o marido para ter uma conversa e definir o futuro do casamento. O casal está há quase dez anos juntos e possui muitas questões para resolver após as polêmicas.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 17, a mãe da cantora filmou o momento em que ela desceu no jato e pisou em solo carioca para rever MC Guimê. A artista estava com aparência abalada no registro publicado por Darlin Ferrattry, que escreveu na legenda:

Chegamos.

Em meio a situação difícil, diversos famosos mandaram mensagens de carinho e apoio à Lexa, além de condenar as ações do cantor no reality.