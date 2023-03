MC Pipokinha faz pedido de desculpas a professores após cancelamento de shows

17/03/2023 | 11:05



MC Pipokinha usou os stories do Instagram para pedir desculpas aos professores, após falar sobre o salário dos profissionais. O arrependimento vem em meio a sete cancelamentos de shows.

No vídeo publicado na rede, ela disse que não queria ofender os professores com suas declarações. Também destacou que vem sofrendo ataques após os comentários. A artista teve shows cancelados no Rio Grande do Norte e em um festa de estudantes da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

"Salve, pessoal, minhas pipoketes, presta atenção no que a Pih vai falar agora. Primeiramente, queria pedir desculpas a todos vocês e aos professores. Fui mal interpretada pelo que eu falei", iniciou a funkeira de São Paulo.

"Então, se eles se sentiram ofendidos comigo, queria pedir desculpas. Eu estava sofrendo muitos ataques que não chegaram à mídia e, no calor da emoção, acabei falando aquilo mesmo. Mas em nenhum momento quis ofender os professores e, se eles se sentiram ofendidos, peço desculpas, pois não foi a minha intenção."

Entenda

No dia 7 de março, a cantora gravou um vídeo em que faz comentários sobre o salário dos professores, comparando o valor que ela ganha por show com a quantia recebida pela professora de uma fã, que pediu conselhos após ter afirmado que brigou com a professora.

"Coitada, deixa ela. Meu baile está R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil para ser professora às vezes. Tem que estudar muito."