Manchester United enfrenta o Sevilla nas quartas da Liga Europa; veja os duelos

17/03/2023 | 11:07



Após a disputa dos jogos decisivos das oitavas de final da Liga Europa, a Uefa realizou um sorteio nesta quinta-feira para definir os duelos das oitavas de final. O Manchester United, que venceu a competição continental pela primeira e única vez em 2017, enfrentará o Sevilla, maior campeão do torneio, com seis títulos.

Os dois times se encontraram recentemente na fase de mata-mata da Liga Europa, mas nas semifinais, em 2020. Na ocasião, o Sevilla conseguiu vencer o Manchester United por 2 a 1, em jogo único, formato utilizado em todas as fases naquela época, antes de bater a Inter de Milão na final.

Conforme determinado pelo sorteio, o jogo de ida será disputado no Old Trafford, casa do United, e a partida de volta terá o Ramón Sánchez Pizjuán, estádio do Sevilla, como palco. O vencedor do confronto avançará às semifinais e enfrentará a equipe que levar a melhor no duelo entre Juventus e Sporting.

O chaveamento também determinou um duelo entre a Roma, de José Mourinho, e o Feyenoord. Os romanistas decidem a vaga na semifinal em casa. Aquele que avançar enfrenta o vencedor da partida entre Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise.

Os jogos de ida das quartas de final estão previstos para o dia 13 de abril e a rodada de volta para dia 20 do mesmo mês. Já as semifinais serão realizadas nos dias 11 e 18 de maio. A final, que será disputada na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, acontece no dia 31 de maio.

Confira os confrontos das quartas de final da Liga Europa:

Chave 1:

Juventus x Sporting (decide em casa)

Manchester United x Sevilla (decide em casa)

Chave 2:

Bayer Leverkusen x Union Saint-Gilloise (decide em casa)

Feyenoord x Roma (decide em casa)