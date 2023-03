ASUS: Vivobook Pro 15 com AMD Ryzen chega ao Brasil

Da Redação

Do 33Giga



17/03/2023 | 10:55



A ASUS anunciou a chegada do Vivobook Pro 15 M6500RC com o processador AMD Ryzen 7 6800H. O novo notebook tem 1,8 kg e 19,9 mm de espessura, e conta com a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050.

Além do processador, para potencializar projetos criativos, o Vivobook Pro 15 M6500RC apresenta 16 GB de RAM DDR5 e um SSD PCIe de 512 GB.

A placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 oferece experiência visual com recursos avançados, como Ray Tracing, Inteligência Artificial e memória GDDR6 com alto desempenho, além da arquitetura NVIDIA Ampere.

A tela do ASUS Vivobook Pro 15 M6500RC tem 15,6″ com resolução Full HD, que mantém a qualidade de imagem em qualquer ângulo. Com uma taxa de atualização de 144 Hz, sendo ideal para garantir a diversão como assistir filmes e séries e jogar os games mais avançados do mercado.

Com tampa em metal e logotipo ASUS Vivobook em relevo, é elegante. Sua tecla Enter listrada se destaca e adiciona um detalhe único e sutil, com uma dobradiça exclusiva que permite mover sua tela livremente em até 180°.

O Vivobook Pro 15 M6500RC também apresenta tecnologia de Proteção Antibacteriana ASUS, um tratamento especial, testado cientificamente, que utiliza íons de prata que cobrem toda a superfície do notebook, inibindo em mais de 99% a proliferação de bactérias, protegendo-o por três anos.

O ASUS Vivobook Pro 15 M6500RC chega ao Brasil por R$ 10.999 e já disponível na Loja ASUS oficial.