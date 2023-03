Cautela com cenário externo prevalece e dólar volta a subir

17/03/2023 | 10:37



O mercado de câmbio pressiona o dólar para cima na manhã desta sexta-feira, 17, em sintonia com o cenário internacional, onde a moeda norte-americana também avança ante divisas de países emergentes e exportadores de commodities. O investidores têm motivos internos e externos para voltarem a adotar postura cautelosa.

No mercado externo, persiste o sentimento de insegurança com a vulnerabilidade bancária, mesmo com os anúncios de ajuda aos bancos em dificuldades, como o Credit Suisse.

O SVB Financial Group, controladora do Silicon Valley Bank, anunciou nesta sexta que entrou com pedido de recuperação judicial ("chapter 11") em um tribunal federal de Nova York.

Por aqui, é grande a expectativa do investidor por conhecer o teor da proposta de novo arcabouço fiscal, que está em fase de análise pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além disso, a proximidade das reuniões de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos, na próxima semana, incentivam especulação e mais cautela.

Para o analista de câmbio da corretora Ourominas, Elson Gusmão, preocupa também o mercado a questão do crescimento econômico no mundo.

Ele ressalta os esforços na China, onde o Banco Central anunciou afrouxamento monetário, na tentativa de impulsionar a economia local.

Com o cenário internacional incerto, o investidor volta a recompor parte de suas posições em dólar, que ontem caiu mais de 1%.

Às 10h30, o dólar à vista era cotado a R$ 5,2554, em alta de 0,30%. O dólar futuro para abril subia 0,34%, aos R$ 5,2700.