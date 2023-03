Confinada em reality mexicano, Key Alves assiste cenas do BBB23 e nota ausência de Cara de Sapato e MC Guimê

17/03/2023 | 10:10



Ao que parece, o bafafá sobre a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB23 já chegou lá no México. Isso porque, na última quinta-feira, dia 16, Key Alves, que está confinada em La Casa de Los Famosos, estava conferindo algumas cenas sem som do reality brasileiro quando notou a ausência dos dois participantes.

A jogadora de vôlei está passando um período como intercambista no programa mexicano, enquanto Dania Mendez está na casa mais vigiada do Brasil. Logo depois de serem acusados pelos internautas de importunação sexual contra a nova sister, Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do game e deixaram a casa pelo confessionário.

No outro país, Key acompanhou a transmissão, mas não tinha acesso ao som das cenas. Mesmo assim, a atleta percebeu que Amanda e Dania estavam chorando no sofá da sala. Em seguida, sentiu a falta do lutador e do marido de Lexa, ficando com a pulga atrás da orelha.

- Eles não estão ali. Se fosse uma briga normal, a câmera mostraria eles ali também. Mas não mostrou. [...] Mostrava todos assim, como um: Não creio no que aconteceu.

Para quem não se lembra, Cara de Sapato e MC Guimê se envolveram em polêmicas após acariciarem o corpo de Dania Mendez durante a última festa do líder. O marido de Lexa passou a mão no bumbum da mexicana, enquanto o lutador forçou um beijo.