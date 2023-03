Amanda fica com blusa de Cara de Sapato e Dania borrifa perfume nas roupas do lutador. Veja o que rolou na madrugada do BBB23

17/03/2023 | 10:10



A casa do BBB23 ficou em choque com a decisão da produção de expulsar MC Guimê e Cara de Sapato após acusações de importunação sexual. Mas o jogo continua, não é o mesmo? E, pra isso, os brothers precisaram reunir todos os pertences dos eliminados, que saíram da casa apenas com a roupa do corpo.

Amanda, grande amiga de Sapato desde o início do programa, ficou abalada e chorou muito quando o lutador saiu pelo confessionário. Ao arrumar seus pertences, na madrugada desta sexta-feira, dia 17, ela acabou decidindo ficar com uma camisa do rapaz.

- O perfume dele tá aqui? Vou espremer numa camiseta. Perfume que ele acha cheiroso, disse ela.

E continua:

- Vou ficar com camiseta dele, tô nem aí. Ele não está aqui para pedir.

Mas não foi só Amanda que se sentiu mal arrumando os pertences de Sapato. Dania também ajudou com as malas e decidiu borrifar seu próprio perfume nas roupas do brother.

- Esse é o perfume dele?, questionou Sarah

- É o meu perfume, respondeu Dania.

- E você passou nas coisas dele?, disse Gabriel.

- Sim, ela respondeu.

Dania recebeu muito apoio dos brothers desde o ocorrido. Depois que os ânimos se acalmaram, ela reuniu todos na área externa para pedir desculpas e ainda fez uma oração.

- Deus, nos ajude a compreender o que aconteceu. A todos, me perdoem, disse ela.

Brothers refletem sobre a noite passsada

Como Tadeu Schmidt não deu mais detalhes sobre o que teria acontecido de fato para causar a expulsão de Guimê e Sapato, restou aos brothers especular. Durante várias conversas, eles refletiram sobre o comportamento da dupla.

Fred chegou a dizer que Marvvila foi a que mais incentivou que Dania e Sapato se beijassem na festa.

- Marvvila, você foi a que mais estava colocando pilha na parada [beijo]. Tanto que você falou que o Sapato era muito mole. Tava uma parada muito insistente, sabe? E aí foi o que eu falei que a Amanda falou pra eles darem um beijo em rede nacional e a Dania virou o rosto.

Então a cantora respondeu:

- Eu me sinto muito mal, sabe?

E Fred continuou:

- E aí mano, a galera começou a se ligar. É um não, sabe? Aí não sei como foi no quarto. Não estou condenando o Sapato e nem passando pano, estou falando das coisas que eu vi e na hora não tive leitura de dizer que ia dar bosta. Até porque tava você e a Amanda.

E pensa que acabou? Não não! Fred e Aline ainda conversaram sobre o comportamento de Guimê na festa. O youtuber contou que ficou mais tempo na área externa da casa por estar preocupado com o amigo.

- Cheguei pra ele e falei: Você está dando trabalho, para... Eu já queria ter dormido, porque não era uma noite boa pra mim, tudo me lembrava a Larissa e tal. Ainda tinha o ponto também de que eu não tive minha festa, sabe? Por conta de um ódio do outro lado, que foi reflexo das minhas atitudes. Estava muito ruim, mas só que, como ele estava, meio que sozinho, eu falei: Cara, vou ficar aqui.

Então Aline diz que fez o mesmo, e que percebeu que todos estavam meio alertas com Guimê.

- Acho que ficou meio que todo mundo, a Bruna ficou sóbria.

E Fred continuou:

- Não são as músicas que gosto pra festa, eu estava morrendo de sono, estava capengando ali no sofá, mas [pensei]: Eu vou ficar aqui pra ver o que ele vai fazer, entendeu? Pra evitar que ele faça qualquer besteira por conta disso. Ele está com uma trajetória, na nossa visão daqui de dentro, tão legal, pra fazer alguma besteira, sabe? Mas enfim, é isso mesmo, a gente cuida da gente, a gente cuida do próximo, mas no final de tudo é a gente que tem que cuidar da gente mesmo.