Dania chora no confessionário após expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato: Me sinto mal por eles

17/03/2023 | 09:10



Se você assistiu ao BBB23 na noite da última quinta-feira, dia 19, sabe que Dania Mendez ficou muito abalada com a eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê. Mesmo com o discurso de Tadeu Schmidt reafirmando que a decisão do programa não teve nada a ver com o que ela contou, a sister continuou extremamente nervosa.

Com isso, mais tarde, ela foi chamada pela produção do programa até o confessionário. Em conversa com a produtora que a está acompanhando nessa temporada no Brasil, Dania chorou muito e disse se sentir mal por Sapato e Guimê.

- Porque sei que são boas pessoas. Entendo que aqui, no Big Brother, cuidam das mulheres e as protegem. E isso eu valorizo e agradeço muito. Sei que eles vão ter um melhor entendimento e vão processar da melhor maneira. Confio em Deus que assim seja. Que entendam que toda ação tem uma reação.

Ainda durante a conversa, Dania foi avisada que não foi indicada ao paredão em La Casa de Los Famosos - o reality do qual de fato participa.