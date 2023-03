Seara investe em tecnologia para elevar consumo de empanados

Da Redação



17/03/2023 | 06:10



A Seara está expandindo a oferta de empanados de frango. A marca, que pertence ao Grupo JBS, vai lançar dez produtos e aposta no crescimento do consumo. Para isso, focou na modernização da fábrica localizada em Rolândia, no Paraná, onde foram investidos R$ 1 bilhão.

O consumo de empanados congelados no Brasil ainda tem amplo potencial de crescimento quando comparado às taxas de penetração em mercados no Exterior. Enquanto esses produtos estão presentes em 33% dos lares brasileiros, esse índice sobe para 54% nos Estados Unidos e 66% no Reino Unido. “Queremos ressignificar a categoria no Brasil, já que esse é um prato tradicional nos lares brasileiros”afirma João Campos, CEO da Seara.