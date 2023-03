Durante Prova do Líder do BBB23, Bruna Griphao fala sobre Lexa: - Deve estar destruída

17/03/2023 | 01:10



Preocupada! Depois de assediarem Dania Mendez, sister mexicana do programa La Casa de Los Famosos, Cara de Sapato e MC Guimê foram eliminados do BBB23 durante o ao vivo. Porém, é claro que a decisão tomada pela produção da Rede Globo repercutiu dentro e fora da casa.

Durante a prova do líder que aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 16, Bruna Griphao desabafou com Fred e Amanda. A atriz deixou bem claro que sua maior preocupação não é o ex-brother funkeiro, e sim Lexa, a esposa dele.

- Imagina a Lexa, ela deve estar destruída.

Em seguida, a artista falou sobre o que presenciou durante a festa do líder. Ela comentou com os colegas de jogo que viu as atitudes de MC Guimê e tentou afastá-lo de Dania.

- Tirei ele de cima dela. Eu vi ele perto, aí [passando a mão]. Logo no começo da festa eu vi, vi que tinha alguma coisa estranha.

Não foi só uma vez!

Apesar de ter comentado apenas sobre um dos episódios da festa, Bruna tentou afastar o MC da mexicana mais de uma vez. Em certo momento, a atriz levou um copo de água ao cantor e disse:

Pensa na Lexa, ela quer que você beba essa água.