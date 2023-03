Orlando Morando vende área pública a Valter Patriani com só 5% de entrada

Artur Rodrigues



17/03/2023 | 06:04



A Prefeitura de São Bernardo, administrada por Orlando Morando (PSDB), concluiu na manhã da última quinta-feira (16) a venda do imóvel público onde hoje está o prédio da Secretaria de Educação, no bairro Nova Petrópolis, considerado como uma área nobre. Dividido em dois lotes – um de 8.926,86 metros quadrados – e outro de 9.999,25 metros quadrados – , o terreno foi vendido à Construtora Patriani por R$ 81,7 milhões. A empresa comandada por Valter Patriani vai pagar apenas 5% de entrada na transação, o equivalente a R$ 4 milhões, e parcelará o restante.



Única participante da licitação, a Patriani ofereceu lance único nas duas áreas. A incorporadora de Valter Patriani se comprometeu a pagar R$ 36.642.100,06 no primeiro lote, com 11 parcelas e uma entrada de R$ 1,8 milhão. O segundo lote teve uma oferta no valor de R$ 45.057.099,94, com parcelamento em 19 vezes e uma entrada de R$ 2,2 milhões.



Essa não é a primeira vez que a Construtora Patriani compra um imóvel de propriedade da Prefeitura durante o governo de Orlando Morando. Em 2021. a Prefeitura vendeu à empresa a área onde ficava o Centro de Reflexão de Trânsito, ao lado do Ginásio Poliesportivo.



Questionada sobre os motivos que levaram à venda do terreno, a Prefeitura se calou. No projeto de lei apresentado à Câmara na última sessão do ano passado, o Paço usou a justificativa de que “a reorganização urbanística e o crescimento da cidade levaram a região onde está instalada a Secretaria de Educação ao patamar de área nobre. Este novo perfil urbanístico resulta que a manutenção da instalação do equipamento municipal não é a forma mais adequada de utilização do espaço”. Na ocasião, o projeto foi aprovado por 23 votos a cinco, após Orlando Morando articular com os parlamentares de sua base, que inicialmente se rebelaram e se posicionaram contra a venda — o Executivo chegou a retirar o projeto da pauta da Câmara em outubro por conta da discordância da política ‘de trator’ do prefeito no Legislativo.



Após a licitação, Valter Patriani, que assinou a compra na ata da reunião de abertura dos envelopes, disse que irá erguer edifício residencial de alto padrão no local, sem dar detalhes. Agora, é necessário que seja feita a homologação para a venda feita pela gestão Orlando Morando a Valter Patriani seja sacramentada.



Na última segunda-feira (13), Orlando enviou um projeto à Câmara já retirando o nome histórico da sede da Secretaria de Educação — Edifícil Engenheiro Salvador Arena — e transferindo a demoninação para um terreno na Vila Dusi, local onde ele pretende colocar a Educação. A proposta foi aprovada na sessão de quarta-feira (15).



No próximo dia 31, o governo tucano pretende se desfazer de outro terreno público, esse onde fica a Secretaria de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos. Sua venda foi aprovada pela Câmara juntamente com o terreno da Secretaria de Educação. Pelo imóvel, o Paço planeja receber R$ 101,2 milhões.

JULINHO FUZARI PREVIU VENDA PARA A PATRIANI

O vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PSC) registrou documento em cartório, no dia 15 de fevereiro, antecipando que a Patriani sairia como vencedora do certame, realizado nesta quinta-feira (16), portanto, um mês antes da abertura dos envelopes (veja fac-símile ao lado). Como justificativa, o parlamentar usou exemplos de outros negócios promovidos pela Prefeitura de São Bernardo que tiveram a empresa do ramo imobiliário como compradora. “Causam dúvidas as tratativas que a gestão do prefeito Orlando Morando tem com a Patriani. Por que só ela ganha? É estranho ver a quantidade de pregões que a empresa passou a ganhar desde que o atual prefeito assumiu o Paço”, afirmou Julinho ao Diário.



MINISTÉRIO PÚBLICO

Julinho disse que enviará uma representação ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) contra a venda feita pela Prefeitura à empresa. O parlamentar votou contra a autorização para a venda dos imóveis das Secretarias de Educação e de Serviços Urbanos, no fim do ano passado, mesmo dia em que foi eleita a atual Mesa Diretora. “Venderam o prédio que cuida da nossa Educação há 30 anos e leva o nome do saudoso engenheiro Salvador Arena. Continuaremos fazendo tudo que está ao nosso alcance para mostrar aos órgãos fiscalizadores o absurdo que é essa venda”, disse.



O parlamentar também falou sobre a venda de outro imóvel à construtora de Valter Patriani pela atual gestão. “Não víamos quase nada da Patriani antes do Orlando assumir. De repente, essa empresa está construindo em todo lugar. Estranho, não? Por isso não é novidade nenhuma a empresa ter vencido esse certame, porque sempre é ela que ganha. Estamos investigando para saber as razões disso”, contou.