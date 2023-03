Frente de segurança se une ao Consórcio

Da Redação



17/03/2023 | 06:03



Composta por sete vereadores – uma de cada cidade – que atuam na área, a Frente Parlamentar de Segurança Pública decidiu unir forças com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para conseguir avançar em políticas públicas de combate à criminalidade. Recentemente, os vereadores se reuniram, na sede da entidade regional, com o secretário-executivo do Consórcio, Mário Reali (PT), e falaram sobre a proposta de criar uma central de monitoramento regional, que ficaria na sede do CPA-M/6, em Santo André. “A grande vilã desta questão é a falta de comunicação entre as cidades. A central facilitaria o trabalho, dando agilidade às ocorrências. A união dos municípios será fundamental”, disse Rodolfo Donetti (Cidadania), que será o presidente da frente assim que ela estiver oficializada, nas próximas semanas.

Bastidores

Alex assina a CPI

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), líder do partido na Câmara, assinou a CPI mista que pretende investigar os atos terroristas do dia 8 de janeiro, que resultou na depredação das sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. “Os atos de vandalismo precisam de uma forte investigação para identificar e punir aqueles que forem, de fato, os mandantes e os responsáveis”, afirmou o parlamentar.