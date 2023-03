Artigo: Dia da Escola

Regina Alves



17/03/2023 | 06:02



Com o intuito de reverenciar uma das mais importantes instituições da vida, o Dia da Escola – celebrado em 15 de março – é também um convite para refletirmos sobre a sociedade que vivemos e, principalmente, a que estamos criando para nossos filhos, crianças e jovens. As primeiras escolas foram criadas na Grécia e o principal objetivo era formar governantes e políticos, por isso, os temas abordados eram filosofia, artes, política e matemática.



No Brasil, a formação das escolas está mais ligada à chegada de padres jesuítas no País, em 1549 e sob comando do padre Manuel da Nóbrega. A intenção era difundir princípios religiosos entre indígenas, mas também aplicavam tarefas de escrita, matemática e leitura. Já em 1553, o padre José de Anchieta passou a se dedicar a compreensão do idioma dos povos originários, ainda com o objetivo de catequizá-los e, por muitos anos, o ensino era uma incumbência da igreja. Somente com a expulsão de padres jesuítas do território brasileiro, em 1759, é que foi instituído o ensino laico e público, com as chamadas aulas régias, ainda no Brasil Colônia.



Depois de todos esses anos, é fato que a escola evoluiu muito, assim como a formação de professores e demais profissionais da educação. Hoje, acreditamos que ela deve ser

um ambiente diverso, democrático e propício para trocas diárias entre colegas, professores e toda a comunidade. Não à toa, é na escola que criamos e nutrimos inúmeras lembranças sobre amizade, companheirismo e evolução, que resistem e resistirão por muito tempo.



Hoje, contamos com dispositivos e tecnologias que facilitam muitos dos processos em sala de aula – o aluno do Século XXI tem demandas diferentes dos estudantes do passado – e é preciso que a escola esteja atenta a essas mudanças, converse com as novas ferramentas e criem possibilidades distintas. A única coisa que não muda é a necessidade de estabelecer conexões profundas entre professor, aluno, escola e familiares.

E isso evidenciou-se ainda mais depois de passarmos por uma das maiores crises de saúde, com a Covid-19 e longe das escolas por quase dois anos. Voltamos ainda mais fortes para a sala de aula e com a certeza de que, dentro dela, só há espaço para respeito e esperanças em um futuro, que está sendo construído dia após dia, com muita resiliência porque acreditamos na educação e na escola como peças fundamentais para uma sociedade justa e igual.



Regina Alves é pedagoga e fundadora da Rede Decisão, grupo educacional brasileiro com atuação em São Paulo e Minas Gerais.